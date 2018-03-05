Подмосковные музеи подготовили праздничную программу к 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В государственных музеях Подмосковья к Международному женскому дню 8 марта подготовили праздничную программу. Для гостей покажут концерты, представления, спектакли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Минкульта Московской области Оксану Косареву.

В Музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" проведут мастер-класс для юных художников "Рисуем маму". Посетители смогут написать акварелью портреты своих мам. Кроме того, пройдет мастер-класс "Букет для мамы".

В музее-заповеднике Чехова "Мелихово" учащиеся детских музыкальных школ из Чехова, Подольска, Пущина, лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов выступят на концертах "Музыка весны" и "Весенняя капель". Гости услышат классические произведения, русские песни, романсы.

Тематическую экскурсию "Женская эпоха" проведут для посетителей историко-литературного музея заповедника А.С. Пушкина. Гостям расскажут о роли женщины в истории России, дворянском женском воспитании, образовании и этикете. Также арии из оперных постановок исполнит женский ансамбль "Оперетта" в рамках концерта "Девичий переполох".

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике дети примут участие в игре-путешествии "За подарком для мамы". Участники должны будут угадать тайну трех сказочных королевств и добыть аленький цветочек, а также смастерить подарок для мамы.

Программа "Первая моя Тайна и Последняя моя Надежда" пройдет в мемориальном музее-заповеднике Менделеева и Блока в усадьбе Шахматово. Учащиеся детских музыкальных школ покажут концерт в Серпуховском историко-художественном музее. Также пройдет тематическая экскурсия по выставке "Поэзия женского образа в изобразительном искусстве".

Мастер-класс "История моды XIX века" проведут для гостей музея-заповедника "Усадьба "Мураново" имени Тютчева". Посетители побывают на усадебной кухне, где с ними поделятся секретами рецептов.

Праздничная программа для детей пройдет в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Посетителям расскажут о традициях и обычаях жизни женщин в XVII веке, а также там пройдет мастер-класс по изготовлению подарков.

Мужчины смогут удивить женщин в Военно-техническом музее. В КВЦ "Сокольники" с 7 по 11 марта пройдет выставка старинных автомобилей, а на территории Военно-технического музея 10–11 марта пройдет шуточный партизанско-рыцарский турнир.