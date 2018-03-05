МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Несколько архитектурных объектов в Зарайске, Ликино-Дулеве и Сергиевом Посаде будут переданы трем религиозным организациям в срок до 2022-2023 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

Вопрос о возможности передачи эти объектов прорабатывается в настоящее время, уточнил глава Минимущества Подмосковья. По словам Андрея Аверкиева, часовню Святителя Николая, входящую в ансамбль Зарайского кремля, планируется передать православному приходу Никольского собора Зарайска, два корпуса Гефсиманского Черниговского скита — Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а Гуслицкому Спасо-Преображенскому монастырю в собственность планируется передать здание хозяйственного корпуса (прачечная монастыря) и ограждения (ворота, ограда и башни монастыря).