В охотничьих хозяйствах Подмосковья будут подкармливать копытных животных

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В подмосковных охотничьих хозяйствах во время снежной погоды будет осуществляться подкормка копытных животных — лосей, оленей, кабанов и косуль. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

"Подкармливают животных в охотничьих хозяйствах. В основном подкормка ведется для копытных животных – лосей, оленей, кабанов, косуль. Обычно она проходит в снежный период — с ноября и до апреля", — сообщил Андрей Разин.

Раньше в Подмосковье зерном в больших объемах подкармливали кабанов, но их численность сократилась, так как они стали представлять источник опасности из-за африканской чумы.

По словам министра, будет осуществляться подкормка только копытных животных, хищников подкармливать не будут.

"Никаких особенных морозов сейчас нет. Все те морозы, которые наблюдались в Московской области, вполне обычные для русской зимы", — отметил Разин.

Наибольшую опасность для животных представляет образование ледяной корки, которая затрудняет передвижение у зверей.