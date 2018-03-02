В Балашихе проведут областной фестиваль футбола

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На базе спортивного комплекса "Метеор" в Балашихе состоится областной фестиваль футбола "100 дней до чемпионата мира — 2018". Соревнования пройдут 6 марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора спортивной футбольной школы Евгения Николаева.

По его словам, на соревнования приглашены дети от трех до 17 лет с родителями.

"Будет организован турнир по футболу для мам и детей, развлекательная акция "100 дней — 100 мячей", конкурсы и розыгрыши сувениров чемпионата мира", — добавил Николаев.

Фестиваль футбола пройдет в рамках проекта "Лучшая лига мира – Лига мам", который стал одним из победителей конкурса социально значимых проектов "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России". В рамках соревнований проведут показательный матч любительских женских команд.

Стадион "Метеор" открыли после реконструкции в сентябре прошлого года. На территории появился спорткомплекс площадью свыше 1800 квадратных метров и крытый футбольный манеж. На базе стадиона работает спортшкола. В ней обучается порядка 300 детей.