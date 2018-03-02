Лавров отметил успешную реализацию Одинцовского кампуса МГИМО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил губернатора Московской области за поддержку кампуса МГИМО, расположенного в Одинцовском районе. Он является успешным и важным для образования проектом. Об этом глава МИДа РФ заявил во время совместного заседания попечительского и наблюдательного советов МГИМО, сообщил телеканал "360".

"Хочу упомянуть успешную реализацию Одинцовского кампуса при содействии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева", — сказал Сергей Лавров. Он также отметил, что в кампусе есть и традиционные компоненты высшего образования, и среднее профессиональное образование по профильным специальностям. К ним относятся экономика, юриспруденция, банковское дело.

Министр отметил внимательное отношение Андрея Воробьева к работе кампуса МГИМО. По словам Лаврова, университет "укрепляется как опорный вуз в системе переподготовки кадров на региональные и муниципальные власти Подмосковья", а его деятельность "придает импульс" всей системе образования в Московской области.