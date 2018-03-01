ЦППК оборудовала бесплатным Wi-Fi еще 25 электричек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сетью Wi-Fi можно воспользоваться в 94 подмосковных электричках.

Бесплатный Wi-Fi появился в 25 пригородных электропоездах в январе 2018 года. Таким образом, число таких поездов увеличилось до 94. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Пригородной ППК.

"К началу марта услуга бесплатного Wi-Fi уже доступна для пассажиров в 94 электропоездах, осуществляющих перевозки повышенного уровня комфорта: в поездах "Стандарт Плюс", а также части поездов "Экспресс"", сообщили в пресс-службе ЦППК.

Услугой беспроводного интернета в электричках смогли воспользоваться более 1,2 миллиона пассажиров, зафиксировано порядка восьми миллионов подключений к сети. Наиболее часто к Wi-Fi подключаются пассажиры от 24 до 30 лет (37%) и пассажиры от 18 до 24 лет (30%).

Wi-Fi начал появляться в подмосковных электричках с 2015 года. Уже в 2016 году ЦППК оснастила точками доступа к беспроводной сети 68 поездов.