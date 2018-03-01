В Подмосковье оказали помощь 101 бездомному в 2017 году

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В подмосковных центрах социальной адаптации бездомные могут получить одежду и питание.

За прошлый год услугами центров социальной адаптации в Подмосковье воспользовался 101 бездомный. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

Два подмосковных центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства находятся в Дмитрове и деревне Заовражье в Клину. В них насчитывается 15 и 40 койко-мест. Здесь социальные услуги оказываются указанной категории лиц на период их жизнеустройства с предоставлением им питания, одежды, обуви, а также жилого помещения и медицинского обслуживания.

"Финансирование указанных учреждений на 2018 год составляет 34,6 миллиона рублей", — отметила Ирина Фаевская.

В учреждениях соцобслуживания лицам без определенного места жительства могут помочь восстановить и оформить документы, получить материальную и натуральную помощь.