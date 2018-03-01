Количество сделок по ипотеке увеличилось в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Число ипотечных сделок в 2017 году в Московской области возросло почти на 40%.

Количество ипотечных сделок увеличилось в Московской области на 39,6% в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Росреестра по региону.

Граждане, которые приобретают жилье с использованием ипотеки, регистрируют сделки в управлении Росреестра по Подмосковью. В 2017 году было зарегистрировано 52 782 сделок. В 2016 году в реестр было внесено 37 810 таких записей. Также было зафиксировано 94 592 договора участия в долевом строительстве.

В январе 2018 года 7,22 тысячи договоров было внесено в реестр и 4,35 тысячи записей об ипотечных сделках – в ЕГРН. В декабре прошлого года эти показатели составляли 8918 договоров и 5110 договоров соответственно.

Всего за январь в Московской области было зарегистрировано 34 925 прав на жилые помещения.