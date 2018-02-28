В МО выявили почти три тысячи нарушений закона об охране труда в 2017 году

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За прошедший год Государственная инспекция труда Московской области выявила практически три тысячи фактов нарушений законодательства об охране труда. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Самое большое число нарушений законодательства об охране труда было выявлено по вопросам обучения и инструктирования работников – 25%. За ним идет обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты – 15% и проведения медицинских осмотров работников — 15%. Наименьшим количеством среди нарушений является соблюдение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах – 13%.

В прошлом году Государственной инспекцией труда в Московской области были оштрафованы 2146 лиц. Общая сумма штрафов составила 100 миллионов рублей. Было проведено расследование 250 несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве. В строительных, транспортных организациях, а также на обрабатывающих производствах наблюдается самый высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом.

Всего в ходе проверок зафиксировано 2782 нарушения законодательства об охране труда. От работы были отстранены 546 работников.