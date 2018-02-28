МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев вручил награды победителям конкурса "Лучшая поликлиника Подмосковья", сообщил телеканал "360". Лауреатом стала поликлиника "Бутово-парк" при больнице в Видном. Она получила восемь миллионов рублей на новое современное оборудование.

Главным критерием победы стал качественный подход к обслуживанию. Учреждение оснащено удобной навигацией, инфоматами и специальными сенсорными киосками для пациентов, с помощью которых можно поставить оценку обслуживанию.

"Наша поликлиника вошла в топ-10 лучших по РФ. Борьба пока продолжается, и мы надеемся, что мы одержим победу и во российском конкурсе", — сказала заведующая поликлиникой "Бутово-Парк" Видновской больницы Елена Зинатулина.

Призерами конкурса также стали поликлиники, успешно работающие по конкретным направлениям. Центр здоровья при поликлинике № 2 Коломенской ЦРБ, который стал лучшим в номинации "Лучший центр здоровья для взрослого населения". За победу учреждение получило три миллиона рублей.

"Мы на популяционном уровне стараемся донести до людей необходимость знаний о профилактике заболеваний. Различные акции проводим во дворцах культуры, молодежных центрах, школах, детских садах", — сообщила заведующая Центра здоровья поликлиники № 2 Коломенской больницы Валентина Пигарева.

Андрей Воробьев пообещал, что к концу года все поликлиники региона будут отремонтированы и вручил медработникам сертификаты на участие в социальной ипотеке. По правилам соципотеки, государство покрывает стоимость жилья, а врачи платят только проценты.

"Мы стараемся находить новые возможности, деньги, для того чтобы изменить форму. И нам удается менять ее, и сегодня наши поликлиники и стационары преображаются. Мы в этом году завершим масштабный капитальный ремонт всех наших поликлиник", — сказал Андрей Воробьев.