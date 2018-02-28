Подмосковным врачам и фельдшерам вручили жилищные сертификаты

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил девяти медицинским работникам области жилищные сертификаты. Их получили врачи и фельдшеры. Об этом сообщил телеканал "360".

"Поиск и привлечение – наша стратегическая задача на 2018 год. Мы порядка двух тысяч привлекли врачей. Существуют разные программы, и сегодня одну из них — сертификаты на льготную ипотеку – я с удовольствием вручу", — отметил глава региона.

Кроме того, в рамках мероприятия благодарности получили победители конкурса "Лучшая поликлиника Московской области в 2017 году".