Губернатор Подмосковья возглавил медиарейтинг в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Компания "Медиалогия" составила медиарейтинг в сфере ЖКХ по итогам января текущего года. Возглавил рейтинг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".

На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, замыкает тройку лидеров глава Саратовской области Валерий Радаев.

В январе СМИ писали о форуме малых городов и исторических поселений в Коломне, в рамках которого Андрей Воробьев презентовал достижения Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе презентации губернатор региона подчеркнул, что при проведении ремонта домов с помощью портала "Добродел" учитывается мнение жителей. Глава Подмосковья пообещал, что в следующем году грязные подъезды без ремонта исчезнут из жилых домов региона. Отдельно Андрей Воробьев призвал реагировать на обращения и жалобы жителей на портале "Добродел".