В Подмосковье изъяли более 6,5 тысячи литров поддельного алкоголя в феврале

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Московской области было изъято из незаконного оборота 6527 литров алкогольной продукции. Антиалкогольный рейд прошел в феврале в рамках проекта "Алкоконтроль".

Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, ведомство совместно с общественными организациями в феврале текущего года на территории Подмосковья провели ряд мониторингов торговых точек.

По результатам работы были выявлены правонарушения в 700 магазинах. Сотрудниками территориальных органов ГУ МВД России по Московской области было изъято 6527 литров (11 354 бутылки) алкоголя.

Ежемесячно Минпотребрынка проводит антиалкогольные рейды и мониторинги, которые выявляют и пресекают факты незаконной продажи алкоголя.