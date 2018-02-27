Детей-инвалидов из Подмосковья обеспечат путевками в санатории

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 2018 году более 90% детей-инвалидов из Подмосковья получат санаторно-курортные путевки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

"В 2017 году на обеспечение детей-инвалидов и сопровождающих их лиц путевками на санаторно-курортное лечение было выделено около 160 миллионов рублей, но, конечно, мы смогли обеспечить путевками только 4234 человека, 2117 детей-инвалидов и 2117 сопровождающих лиц. А что касается 2018 года, то у нас эта сумма в два раза больше — 352 миллиона. И мы сможем в 2018 году обеспечить санаторно-курортным лечением практически всех, более 90%", — сообщила Ирина Фаевская.

По словам министра, детям будут оказываться качественные услуги, все, кто получит путевки, останутся довольны.