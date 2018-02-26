В Московской области выросло число волонтеров

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число волонтеров в Московской области выросло с пяти до восьми тысяч. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы. Работа по расширению волонтерской сети будет продолжена.

Для этих целей в Подмосковье будет реализован проект "Серебряный волонтер". В его задачи будет входить привлечение к работе НКО и других некоммерческих организаций. Для популяризации проекта будут использоваться средства массовой информации.

На сегодняшний день вопросами волонтерской деятельности в Московской области занимается Минсоцразвития. Помимо организации событийных программ и культурно-досуговых мероприятий ведомство привлекает сестер милосердия для работы волонтерами. В их обязанности входит сопровождение инвалидов во время прогулок.

Для обучения добровольцев в Московской области создан ресурсный центр на базе Реутовского центра социального обслуживания населения для поддержки НКО. В 2017 году в центре прошло более 200 семинаров.