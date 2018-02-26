Более трех миллионов пассажиров воспользовались услугами ЦППК в праздники

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 23-25 февраля услугами ЦППК воспользовались на 8,3% больше человек, чем за тот же период 2017 года.

Электрички Центральной пригородной пассажирской компании перевезли 3,048 миллиона пассажиров в праздничные дни 23-25 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

С 23 по 25 февраля поезда компании перевезли на 8,3% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Для удобства пассажиров в праздничные дни были введены дополнительные электрички, а также скорректировано время движения.

Число людей, пользующихся поездами Центральной пригородной пассажирской компании, растет. Это связано прежде всего с обновлением электропоездов и повышением качества обслуживания.