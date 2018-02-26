Подмосковный "Кочевник" стал одним из лучших этнопарков в России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сергиевопосадский этнографический парк "Кочевник" стал одним из пяти лучших в Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360".

Рейтинг популярнейших российских этнокомплексов под открытым небом составило аналитическое агентство "ТурСтат". В расчет брались посещаемость и число турпредложений.

Лидером рейтинга названа краснодарская казачья станица"Атамань", на втором месте — калужский парк-музей "Этномир", на третьем — финно-угорский этнопарк, расположенный в Коми, томский сельский парк "Околица" занял четвертое место. Для посещения российских этнографических парков необходимо купить билет стоимостью от 350 до 600 рублей.

Цена на входной билет в "Кочевник" для ребенка от семи до 14 лет составляет 350 рублей, для взрослого — 500 рублей. Подмосковный этнографический парк располагается в городе Хотьково Сергиево-Посадского района.