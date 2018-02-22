Московская областная дума приняла более 250 законов за 2017 год

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Московской областной думе прокомментировали результаты работы за 2017 год. Майские указы президента РФ, о которых напомнил в ежегодном обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, стали основополагающими принципами работы регионального парламента. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя подмосковной думы Игоря Брынцалова.

За прошедший год депутаты Московской областной думы рассмотрели 298 законопроектов, из которых 258 одобрили большинством голосов. Был принят нормативный правовой акт о бюджете Московской области. 70% расходов рассчитано на обеспечение социальной сферы.

На рассмотрение в Госдуму внесено три законопроекта. Правительство одобрило большую часть обращений, которые направила Московская областная дума. Среди них включение Серпухова, Зарайска и Коломны в маршрут Золотого кольца России.