МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Можайску присвоили статус города областного подчинения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы. Соответствующий законопроект был принят депутатами регионального парламента.

Принятие закона не предусматривает дополнительных денежных расходов из регионального бюджета.

Решение предоставить Можайску новый статус было принято на основании формирования Можайского района в городской округ, который объединит Можайск, Уваровку, сельские поселения Бородинское, Горетовское, Дровнинское, Замошинское, Клементьевское, Порецкое, Спутник, Юрловское.