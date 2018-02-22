Ряд подмосковных кафе предоставят клиентам скидки 23 февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Некоторые кафе, рестораны и парикмахерские предоставят скидки клиентам в День защитника отечества. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона. Ряд заведений снизит цены на 10-20 %, а средний чек на время праздника составит 2300 рублей.

По словам министра потребительского рынка Подмосковья Владимира Посаженникова, в Московской области работают 3316 кафе, 457 баров, 959 ресторанов, 302 столовые, 201 закусочная, 195 буфетов. Некоторые заведения регионального общепита отработают праздник в стилистике Советской армии. Официанты наденут военную форму, а в меню включат блюда военной полевой кухни.

"И в День защитника Отечества — 23 февраля — многие рестораны, кафе и бары Подмосковья устроят тематический день в стиле Советской армии — официанты будут одеты в военную или военно-морскую форму, меню из разнообразных мясных блюд, закуски в виде сала с бородинским хлебом и солений, и специальные мужские коктейли. Некоторые блюда будут украшены символикой 23 февраля", – сказал Владимир Посаженников.

Ряд парикмахерских предоставит бонусы ветеранам ВОВ и клиентам-мужчинам. Ветераны смогут постричься бесплатно либо с 50%-й скидкой, а для всех мужчин будет действовать дисконт в размере 20-50%.