В Подмосковье до конца года появятся пять индустриальных парков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Московской области в текущем году появятся пять индустриальных парков. Благодаря их созданию в регионе создадут более пяти тысяч рабочих мест. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, новые индустриальные парки появятся в Реутове, Люберцах, Лосино-Петровском, Рошале и Серпуховском районе. На их территориях разместятся 67 резидентов, которые создадут более пяти тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.

В индустриальном парке "Малаховский" в Люберцах разместится самое большое количество резидентов — 38. Наиболее крупные из них будут заниматься производством косметической и гигиенической продукции, полимерных и ламинированных труб, несгораемых шкафов и дверей.

В Серпуховском районе парк "Оболенский" соберет производителей питьевой, фармацевтической, топливной и строительной продукции, а также упаковки для пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Специализацией реутовского "Строй Парка" будет производство отопительных приборов и кабельной продукции.

Основная часть резидентов индустриального парка в Рошале будет специализироваться на химической промышленности.

В Лосино-Петровском в ИП "Виталан" расположатся торговые сети, компания, занимающаяся информационными технологиями, компания по производству товаров для хобби и рукоделия.

В настоящее время в Подмосковье функционируют 58 индустриальных парков, 12 технопарков и три особые экономические зоны.