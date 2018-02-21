Совет отцов создадут в Московской области создадут

Вид на жилые дома в Подмосковье

Вид на жилые дома в Подмосковье

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В подмосковной Черноголовке прошел I региональный форум "Отец, Отцовство, Отечество".

В Подмосковье появится Совет отцов, сообщил телеканал "360". Об этом стало известно в ходе I Московского областного форума "Отец, Отцовство, Отечество" в Черноголовке.

Созданием Совета отцов займется инициативная группа, сформированная по итогам форума. Инициативная группа будет работать по четырем направлениям: консультационное, социальное, образовательное и наставничество.

Консультационное направление будет заниматься созданием проектов, формирующих ответственное отцовское поведение. Социальное направление — разработкой активностей для подростков (уличный спорт, активный отдых) для предотвращения агрессивного поведения и снижения подростковой преступности.

Образовательное направление будет заниматься профориентацией школьников и студентов, а направление наставничества — разработкой программ по формированию и передаче подросткам мужской модели поведения.

Также в рамках форума было инициировано создание в Подмосковье Дня отца.