В Подмосковье в 2018 году проведут ремонт 30 тысяч подъездов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы будут проводиться в рамках губернаторской программы "Мой подъезд".

В Московской области отремонтируют порядка 30 тысяч подъездов в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В 2018 году в рамках губернаторской программы "Мой подъезд" планируется отремонтировать 30 тысяч подмосковных подъездов. При этом перечень работ, выполняемых в ходе ремонта подъездов, в этом году будет расширен", – сообщил Дмитрий Пестов.

Как сказал зампред подмосковного правительства, состояние подъездов многоквартирных домов до недавнего времени было одной из наиболее распространенных причин обращений жителей в надзорные органы. После начатой в 2017 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализации программы "Мой подъезд", за год было отремонтировано свыше 28,5 тысячи подъездов. Во всех муниципалитетах Подмосковья формируются адресные перечни программы "Мой подъезд" на 2018 год.

Поскольку в 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы "Мой подъезд", в зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери, дверные доводчики и так далее). Также, по поручению губернатора, подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе "Безопасный регион".

От выбора жителей зависят детали ремонта — они могут согласовать графику, цветовую гамму, дизайнерское решение. Контроль за ходом проводимых работ и их прием будет осуществляться с участием собственников и общественных организаций – в том числе под контролем Ассоциации председателей Советов МКД Московской области.