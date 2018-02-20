Тепличный комплекс площадью 27 гектаров начали строить в Кашире

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В комплексе будут круглогодично выращивать овощи и рассаду.

В Кашире на площади свыше 27 гектаров появится новый тепличный комплекс. Работы по строительству планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Подмосковья.

Комплекс в поселке Знаменское будет состоять из четырех блоков теплиц. Территорию оградят металлическим забором, также будут предусмотрены открытые временные стоянки для легкового и грузового автотранспорта.

Финансирование строительства комплекса ведется за счет инвестора, застройщик — ООО "Агрокультура Групп". Надзор за строительством объекта ведет отдел №10 Главгосстройнадзора.