Новые мусоросортировочные базы появятся в Московской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Подмосковье до конца 2019 года появится около 50 новых мусоросортировочных баз.

Новые мусоросортировочные базы появятся до конца 2019 года в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья Анну Уткину.

Как говорится в сообщении, планируется модернизировать 30 уже существующих объектов региона и построить 46 новых. В каждом из муниципалитетов будет организовано по одному объекту.

"На данный момент 19 муниципалитетов имеют мусоросортировочные базы. Но данное количество недостаточно", — сообщила Анна Уткина.

Также до конца будущего года власти Подмосковья приобретут 86 единиц специальной техники для вывоза отходов, собранных раздельным путем.