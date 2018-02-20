Власти Подмосковья разрабатывают программу повышения зарплаты врачам

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Прорабатывается вопрос повышения зарплат терапевтам и педиатрам.

Правительство Московской области разрабатывает программу повышения заработной платы терапевтам и педиатрам. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

От жителей области поступило порядка девяти тысяч жалоб на нехватку врачей в 2017 году. Поручение поднять врачам зарплату дал губернатор Московской области.

"Губернатор дал поручение социальному блоку, экономическому блоку проработать вопрос повышения заработных плат для первичного звена, чтобы мы могли привлекать специалистов из других регионов и увеличить зарплату своим областным медикам", — сказала Забралова.

Во время ежегодного обращения к жителям губернатор также отметил, что в Подмосковье необходимо привлечь специалистов из других регионов и обеспечить их служебным жильем.