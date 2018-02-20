187 школ искусств в Подмосковье получат новые пианино

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. 15 музыкальных инструментов уже получили подмосковные школы искусств.

В Подмосковье детские школы искусств пополнили 15 фортепиано. Инструменты сделаны на фабрике в Московской области, пианино доставили в пять муниципалитетов. Об этом сообщил телеканал "360".

"Пианино получат все областные школы, которые имеют музыкальные отделения в своем составе. И это практически все наши школы, из 208 школ у нас 187 школ получат инструменты, потому что система дополнительного образования у нас сохранена в полном объеме", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Реализацию программы, осуществляемой по поручению президента, начали в минувшем декабре. 61 фортепиано "Михаил Глинка" были доставлены в 20 муниципальных образований. В 2018 году список пополнился еще 11 муниципалитетами. В понедельник семь инструментов досталось Коломенскому городскому округу, три — городским округам Истра и Красногорск, по одному — в Шаховскую и Волоколамский. Остальные инструменты прибудут в школы искусств региона до конца года.