Министр спорта Подмосковья поздравил скелетониста Трегубова с серебром ОИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Никиту Трегубова с серебряной медалью на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его результат составил три минуты 22,18 секунды, сообщил телеканал "360".

Министр отметил что эта медаль очень важна для России в сложных условиях, который создал МОК. Также отметил максимальную самоотдачу спортсмена и волю к победе.

"Для нас это "серебро" дороже "золота". Пусть завидуют те американцы и британцы, которые отказались жать руку нашему скелетонисту до начала стартов", — сказал глава регионального ведомства.

Никита Трегубов — спортсмен Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, отмечается в сообщении.