В конце 2018 года все районы Подмосковья получат экологический паспорт

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экологический паспорт поможет узнать информацию о приобретаемом участке земли.
Все подмосковные муниципалитеты заведут экологический паспорт к концу 2018 года. Об этом стало известно на заседании Московской областной думы, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Александра Когана.
По словам министра, ознакомиться с географическими, экологическими и административными данными региона сможет любой житель Подмосковья. Все данные можно будет увидеть в форме интерактивной карты.
"Эта информация будет полезна для тех, кто, например, собирается покупать участок земли под строительство или для бизнеса. Открытый доступ к ресурсу появился в мае 2017 года", — рассказал Александр Коган.
Экологический паспорт позволит узнать всю природно-ресурсную информацию, в которую входят запасы подземных вод, минерально-сырьевые ресурсы, климат и другие. На сегодняшний день, подобные документы имеются у 28 муниципалитетов Подмосковья.