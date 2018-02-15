В перинатальных центрах Подмосковья родились 5,5 тысячи детей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На территории региона работают пять таких учреждений.

С начала текущего года в центрах материнства и детства Московской области родились около 1,7 тысяч детей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову. На территории региона расположены пять таких перинатальных центров — в Коломне, Наро-Фоминске, Раменском, Сергиевом Посаде и Щелкове. Современные учреждения европейского уровня открылись в 2017 году. Всего с момента открытия центров материнства и детства в них появились на свет более 5,5 тысячи новорожденных.

Дмитрий Марков, глава Министерства здравоохранения Подмосковья, особо подчеркнул, что перинатальные центры оборудованы современной аппаратурой. Учреждения располагают индивидуальными родильными залами, одиночными и двухместными палатами, игровой зоной для детей и зоной комфорта для посетителей. По словам Дмитрия Маркова, показатели по рождаемости в центрах материнства и детства хорошие. В Наро-Фоминске родились две тысячи детей, в Щелкове — 1,5 тысячи, в Коломне — более 1,1 тысячи, в Раменском — более 700, а в Сергиевом Посаде — более 300 детей.

Как рассказал глава регионального Минздрава, подход к процессу рождения детей в подмосковных центрах вполне европейский: практикуется свободное грудное вскармливание, совместное пребывание матери и ребенка, свободное пеленание и другие здоровьесберегающие технологии, активно использующиеся в современном мире.

Открывшиеся в Московской области новые перинатальные центры сыграли важную роль в снижении почти в два раза показателя младенческой смертности — с 7 промилле в 2014 году до 4,1 промилле по состоянию на текущее время.