В Московской области до конца года построят 17 школ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Учебные учреждения появятся в 15 муниципальных образованиях региона.

В текущем году в Подмосковье построят 17 школ. Строительство девяти из них профинансируют инвесторы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства Московской области.

Средние общеобразовательные учреждения появятся в 15 муниципальных образованиях.

"Девять из планируемого количества школ будут строить за бюджетные средства. За период 2017 года в Московской области ввели в эксплуатацию 20 школ и один пришкольный объект. Это позволило обеспечить новыми учебными местами свыше 12 тысяч школьников", – отметил зампредседателя правительства Подмосковья и министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин.

В 2017 году в Ленинском районе Подмосковья реконструировали и построили пять школ. Также три образовательных учреждения появились в Химках, в Балашихе, Одинцовском районе и Люберцах — по два. В Красногорске, Долгопрудном, Королеве, Мытищах, Подольске, Раменском районе и Чехове построили по одной школе.

Московская область занимает лидирующую позицию среди других крупных субъектов РФ по количеству строительства образовательных учреждений.