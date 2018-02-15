Два въезда в Балашиху благоустроят в 2018 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На объектах установят освещение и ограждение, а также проведут озеленение.

Въезды в Балашиху со стороны Москвы планируется благоустроить в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

Планируется благоустроить въездные группы на Носовихинском и Щелковском шоссе. По словам Сергея Юрова, уже начаты проектные работы.

На въездах проведут озеленение территории, установят освещение, ограждения. В рамках благоустройства будут заменены автобусные павильоны, а также приведут в порядок элементы наружной рекламы.