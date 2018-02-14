Воробьев поручил ликвидировать подмосковные долгострои

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области провел ежегодное обращение к жителям.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение всем главам муниципальных образований на ликвидацию долгостроев в области. Об этом губернатор заявил в ходе ежегодного обращения к жителям, сообщил телеканал "360".
По словам Воробьева, основы бетонных конструкций должны перестать уродовать подмосковные города.
"Прошу глав обратить внимание на ликвидацию долгостроя. В 2018 году мы ввели этот показатель в рейтинг оценки глав территорий", — отметил Андрей Воробьев.
В 2018 году должен быть запущен рейтинг безопасности муниципалитетов. Его критерии будут разработаны вместе с правоохранительными органами и будут опираться на оценку жителей. Также к системам видеонаблюдения будут подключены торговые объекты, автобусы, подъезды.
Воробьев отметил, что в настоящее время в городах с населением более 100 тысяч человек места массового скопления людей полностью покрыты камерами.
"Не только цифры, но и ощущения должны быть безопасны: человек должен чувствовать себя спокойно", — добавил Андрей Воробьев.
В местах, где установлены камеры видеонаблюдения, на 50% возрастает количество раскрытых преступлений.