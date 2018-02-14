Остановка для романтиков появилась в Подмосковье в день святого Валентина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Романтичный флер приобрела автобусная остановка в Химках.

Остановка автобуса около ЖК "Солнечная система" в Химках приобрела романтичный флер. Теперь это не просто остановочный пункт, а уютный уголок для романтиков. Об этом сообщил телеканал "360". Там есть столик с цветами, шерстяные пледы, подушки в стиле "прованс" и зеленый газон, таким образом посередине улицы попытались воссоздать домашнюю атмосферу праздника.

По словам Яны Максимовой, директора по информационной политике и PR Urban Group, сама дата 14 февраля — это повод для всех влюбленных выразить свои чувства. Обстановка и антураж для романтических признаний играют немаловажную роль.

"Мы решили: почему бы не превратить обычную остановку общественного транспорта в оригинальное пространство для признаний в любви?", — рассказала Яна Максимова.

По ее словам, в реализации проекта помощь оказал партнер программы Urban Share гипермаркет мебели Hoff.

