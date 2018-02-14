Все жители Подмосковья старше 70 лет получат дополнительную выплату

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Единовременную выплату смогут получить около 700 тысяч граждан Московской области.

Андрей Воробьев поручил выделить пенсионерам старше 70 лет социальную выплату размером в пять тысяч рублей. Об этом стало известно из ежегодного обращения губернатора в среду, сообщил телеканал "360".

Деньги на единовременную выплату будут выделены из дополнительно заработанных в бюджет Московской области средств.

"Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительно заработанных областью средств сделать специальную выплату. Уже в первом полугодии дать ее всем пенсионерам старше 70 лет", — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в прошлом году дополнительно в бюджет поступило порядка 45 миллиардов рублей. Это также связано с созданием в регионе новых предприятий, которые платят налоги и привлекают доходы в бюджет.