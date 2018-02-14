Губернатор МО назвал одним из приоритетов привлечение врачей в регион

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить медиков достойной заработной платой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил прорыв в области здравоохранения региона. Об этом сообщил телеканал "360".

Комментируя выступление главы Подмосковья, министр здравоохранения области Дмитрий Марков обозначил приоритетные задачи в профильной сфере.

В частности, Дмитрий Марков отметил важность привлечения медицинских кадров в первичное звено и поставил задачу совместно с главами муниципальных образований обеспечить врачей достойной зарплатой. Кроме того, глава Минздрава призвал начать работу над проектом "лечащий врач семьи".

Как рассказал Дмитрий Марков, самая большая смертность в Подмосковье имеет кардиологические и онкологические причины. В связи с этим в области наращиваются технологии маршрутизации пациентов, строятся сосудистые и онкологические центры.

По словам министра здравоохранения Московской области, за два года возможно достичь показателя продолжительности жизни в 77–78 лет. Но не менее важная задача — повысить показатель рождаемости в регионе.