В Подмосковье образованы 53 городских округа

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Формирование городских округов позволило сократить чиновничий аппарат в регионе.

Реформа по образованию городских округов помогла сократить чиновничий аппарат более чем в 2,5 раза с 2015 по 2016 год. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Мособлдума приняла 24 закона об объединении и создании городских округов. Сейчас в Подмосковье 53 городских округа. Изменен не только правовой статус муниципальных районов, поселений – меняется управление, распределение средств в бюджете", – рассказал Игорь Брынцалов.

По его словам, в области накопились проблемы, которые требуют принципиальных перемен. То административное деление не могло обеспечить людей качественными услугами. Кроме того было сложно реализовывать госпрограммы. Формирование городских округов помогло в управлении областью. Создавав округ, образуется одна администрация и один совет депутатов. Количество органов власти, таким образом, сокращается.

Теперь за все объекты и проблемы на территории городского округа отвечает одна администрация.