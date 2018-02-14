Смертность в ДТП удалось снизить в Подмосковье на 40% за пять лет

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В 2017 году на дорогах региона было протянуто свыше 240 километров линий освещения.

Смертность на дорогах Московской области снизилась на 40% за последние пять лет. Такую статистику привел губернатор Московской области в ходе ежегодного обращения к жителям, сообщил телеканал "360".

По его словам, московский регион был худшим в стране по показателям смертности в ДТП. Так, пять лет назад количество погибших на дорогах Подмосковья составляло 1706 человек. Сейчас это число сократилось до 1053 человек.

Губернатор отметил, что на трассах Московской области стало светлее. За прошлый год было протянуто 240 километров ЛЭП в местах с большим количеством аварий.