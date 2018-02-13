Воробьев встретился с обманутыми дольщиками в Балашихе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев встретились с обманутыми дольщиками в Балашихе. Об этом сообщил "360".

В 2011 году ОАО "Севморшельфнефтегаз" начал строительство двух 17-этажных домов с общей площадью квартир — 31 065 квадратных метров в микрорайоне "Пехра-Покровское". Для работ были привлечены денежные средства 688 граждан. Однако в мае 2015 года застройщик обанкротился, и стройка остановилась. Правительство Московской области привлекло нового инвестора — ГК "Гранель", который в июне 2016 года приступил к реализации проекта "Квартал Лукино".

В сентябре многоэтажки уже были полностью готовы к заселению, но всплыла другая проблема. Оказалось, что земельные участки попали в природоохранную зону парка "Лосиный остров". По этой причине Минприроды региона не дает разрешения на ввод корпусов в эксплуатацию. Полпред и губернатор пообещали оказать содействие в скорейшем решении проблемы.

"Мы все хорошо знаем, что ситуация с обманутыми дольщиками находится на контроле у президента. Я попросил Алексея Васильевича приехать сегодня и помочь нам решить вопрос, оформить все необходимые бумаги, документы. Надеемся, при помощи полномочного представителя президента мы сможем людям вручить ключи", — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Совещание в Министерстве экологии и природопользования состоится уже завтра. На заседание будут приглашены представители инициативной группы дольщиков.

"Оформление квартир остановлено из-за того, что те или иные министерства и ведомства не оформляют документы. Вы должны быть уверены в том, что мы приложим все силы, при необходимости доложим президенту, чтобы ваша проблема была решена в ближайшие сроки", — заявил Алексей Гордеев, полномочный представитель президента в ЦФО.

Разговор о наболевшей проблеме продолжился на встрече Алексея Гордеева и Андрея Воробьева с руководителями инициативных групп обманутых участников долевого строительства. "Высокие жаворонки", "Гусарская баллада", "Булатниково" — всего девять представителей проблемных объектов. Пообщаться с ними специально приехал советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

"Московская область — регион, где, к сожалению, больше всего проблемных объектов. Это связано с тем объемом строительства, который ведется в регионе. Но также Московская область является и лидером по решению проблемных объектов. Если смотреть по количеству введенных домов и людей, которых обеспечили жильем, то эти показатели самые большие по стране. И здесь, Андрей Юрьевич, я хотел бы вас за это искренне поблагодарить", — сказал Александр Хинштейн, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

За последние 4 года в Подмосковье удалось обеспечить законным жильем 19 717 дольщиков. В прошлом году после завершения строительства очередных девяти проблемных объектов ключи от своих квартир получили 2 678 человек. Благодаря формату открытого диалога с людьми — такого как сегодня — острые вопросы будут решаться еще быстрее, уверен глава региона.

"Сегодня встречались с руководителями инициативных групп, чтобы разобраться: что же мешает? Какие-то постановления, правила, которые не дают нам выдавать ключи? Я очень надеюсь, что и сегодняшнее мероприятие, и последующая встреча на федеральном уровне позволят нам выдать огромное количество ордеров на квартиры и ключей. Надеемся, это будет результативная и полезная встреча", — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.