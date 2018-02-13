Подмосковье вошло в пятерку самых счастливых регионов России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская область вошла в топ‐5 российских регионов по упоминаемости в социальных медиа в контексте "счастье". Рейтинг подготовила независимая российская исследовательская компания "Медиалогия", сообщил "360".

На третье место рейтинга по итогам января попал Крым, второе место занял Санкт-Петербург, лидером стала Москва.

В ходе составления рейтинга за январь текущего года было проанализировано более 2 миллионов сообщений соцмедиа, при этом учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте "счастье" от общего количества упоминаний всех регионов в этом контексте. Кроме того, учитывались упоминания регионов РФ в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "ОК", Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.