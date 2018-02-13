Воробьев наградил инвесторов за развитие АПК и промышленности в Подмосковье

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Подмосковье делают свой сыр, молоко и мясо, выращивают овощи, собирают грузовики, легковые автомобили и вагоны метро, производят медицинские изделия. Объемы российских и иностранных инвестиций в экономику региона растут с каждым годом. Сегодня в правительстве подвели итоги 2017 года. За развитие сельского хозяйства и промышленности Московской области губернатор Подмосковья вручил инвесторам награды. Об этом сообщил "360".

"Совершенно очевидно, что каждый регион хочет быть сильным, состоятельным, чтобы решать проблемы людей. Чтобы что-то получалось, нужна сильная экономика, возможности, ресурсы. Конечно, мы с вашей помощью, с помощью тех, кто приходит к нам, знакомится, инвестирует, делаем шаги вперед, чтобы новые предприятия, подразделения начинали свою работу, а те, кто уже себя зарекомендовал, совершали экспансию и на внешние рынки, и чувствовали себя уверенно в Подмосковье", — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Для инвесторов в Подмосковье создают комфортные условия — в регионе есть три особые экономические зоны. Главная привлекательность для предпринимателей — налоговые льготы: на прибыль, землю, имущество и транспорт. Такая система успешно работает на территории региона, благодаря ей за прошлый год в Подмосковье появилось почти 100 новых предприятий, а объем инвестиций составил больше 600 миллиардов рублей.

За прошлый год в регионе заключили 9 инвестиционных соглашений и предоставили льготы на сумму больше миллиарда рублей. Но деньги это еще не все — есть и кадровый вопрос. Чтобы рабочие места не пустовали, в Подмосковье действует система дуального образования, то есть когда специалистов обучают прямо на производствах. Все это в комплексе позволяет региону привлекать инвесторов.

Дополнительное развитие в этом году получила гостиничная отрасль. Если в прошлом бизнесменов поддерживали компенсацией затрат на подведение газа, электричества и дорог, то теперь им компенсируют 20% еще на капитальное строительство самих комплексов.

Также заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и гендиректор мебельной компании подписали инвестиционное соглашение на 280 миллионов рублей на строительство мебельной фабрики в Сергиевом Посаде. В 2016 году в городе открылся индустриальный парк на 90 гектаров. В рамках его работы уже подписаны 10 соглашений с резидентами. Соглашение с мебельной компанией "Зебрано" стало первым, в рамках которого подписали и сразу же договор аренды с главой Сергиева Посада Михаилом Токаревым. Уже в начале апреля компания начнет строительство своих корпусов на территории парка.