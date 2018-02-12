Задолженность по зарплате в Московской области уменьшилась на 14%

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что задолженность по зарплате в регионе за январь 2018 года сократилась на 14%. В настоящее время задолженность составляет около 359 миллионов рублей. Главу области цитирует телеканал "360".

"Долги по зарплате — сегодня об этом сказал в выступлении прокурор Московской области Алексей Захаров. Здесь страдают люди, мы должны своевременно реагировать. За первый месяц 2018 года нам удалось снизить сумму задолженности на 14%, сейчас она составляет 359 миллионов рублей – 29 организаций-должников", — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор призвал держать руку на пульсе в этом вопросе.



