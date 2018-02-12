Воробьев озвучил приоритетные вопросы взаимодействия властей и прокуратуры

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области. Он назвал приоритетные вопросы взаимодействия региональных властей и прокуратуры. Об этом сообщил телеканал "360".

В своем выступлении губернатор заявил, что за последние пять лет практически решен вопрос незаконной рекламы и рынков. Среди других проблем на первое место Андрей Воробьев выдвинул вопрос защиты прав дольщиков.

"Необходимо принять все меры, чтобы люди получили квартиры, за которые заплатили деньги", — подчеркнул Воробьев.

Одной из наиболее актуальных проблем являются долги за энергоресурсы. За электричество регион почти рассчитался, а ситуация с газом сложнее.

"Долги за электричество практически сведены к минимуму. За газ буквально в двух муниципалитетах еще остались проблемы. Один из них — Клинский муниципальный район. Нам стратегически важно, чтобы в системе ЖКХ мы полностью устранили мошенников или тех, кто наживался раньше на тарифах, которые платят люди", — сообщил губернатор.

В своем выступлении Андрей Воробьев отметил, что отдельное внимание нужно уделить борьбе с такими преступлениями, как изнасилования, хулиганства и грабежи. В регионе выделяются значительные средства на установку технических средств, в том числе камер видеонаблюдения. Губернатор подчеркнул, что необходимо оснастить Московскую область и технически, и технологически так, чтобы уровень безопасности был на уровне европейских стран.

"В бюджете выделены большие деньги на оснащение камерами видеонаблюдения. Самая большая нагрузка ложится на нашу полицию. Я уверен, что мы сможем констатировать прорыв в этом отношении", – заключил Воробьев.

