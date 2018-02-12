Единый день диспансеризации прошел в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Московской области провели первый в 2018 году Единый день диспансеризации. В не участвовали более 4,7 тысячи жителей из 28 муниципалитетов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

В ходе диспансеризации жители региона прошли профилактический медосмотр, а также дополнительные обследования для оценки здоровья. Пройти медицинское обследование можно было в будни и в рабочие субботы.

По словам главы подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова, в 2018 году диспансеризация населения продолжится. В 2017 году в рамках проводимых единых дней диспансеризации были обследованы более 116 тысяч человек.

"Главной целью является раннее выявление основных хронических неинфекционных патологий. Для удобства работающего населения по субботам организованы Единые дни диспансеризации", — уточнил Дмитрий Марков.

Если на первом этапе обследования у человека выявляется какая-либо патология, то он получает направление на второй этап — на консультацию к узким специалистам. Как рассказал Дмитрий Марков, в прошлом году благодаря диспансеризации у жителей региона выявили более 190 тысяч различных заболеваний.

Среди них у 2,7 тысячи человек впервые выявлена онкология, у 5,5 тысяч — сахарный диабет, у 16,8 тысячи — болезни органов пищеварения, и у 58,6 тысячи — болезни системы кровообращения.