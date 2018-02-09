В Сергиевом Посаде молодежь рассказала Воробьеву, как изменился город

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с молодежью Сергиева Посада изменения, которые произошли в городе за последнее время, сообщил телеканал "360".

Молодые люди отметили, что в городе стало комфортнее жить. Появились пешеходные зоны, велопарковки, освещение, был благоустроен стадион "Луч".

"Будем стараться город делать краше, больше мест придумывать. Нам не хватает отелей в туристических городах, чтобы люди останавливались, чтобы сервис был на высоком уровне", — сказал Воробьев.

В ходе беседы Воробьев спросил у молодежи, что не хватает городу еще. Они попросили губернатора расширить молодежный центр и театр. Также участники встречи отметили, что им не хватает высшего учебного заведения, поэтому выпускники вынуждены ехать в другие подмосковные города и Москву.