В Реутове выпускникам вузов помогут получить рабочее место в городе

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Реутове стартует новый проект "Реутов | StartUp". Данный проект запускается совместно с коворкинг-центром "Старт". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу города Станислава Каторова.

"Благодаря этому проекту творческая молодежь, которая желает работать и развиваться в выбранном направлении, сможет трудоустроиться в родном городе", — Станислав Каторов, глава Реутова.

Сейчас создается база соискателей совместно с отделом культуры и молодежной политики администрации города, резидентами коворкинг-центра, а также коммерческими организациями. Вакансии в том числе будут размещаться и на странице данного проекта во "ВКонтакте"

Анкету соискателя можно прислать по адресу reutov.startup@bk.ru. Кроме того, проект "Реутов | Startup" подарит молодым людям познавательные семинары и тренинги, а также возможность пообщаться с резидентами центра и приобрести полезный опыт.