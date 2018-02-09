В Подмосковье волонтеры помогут инвалидам при голосовании на выборах-2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Московской области волонтеры будут помогать гражданам с ограниченными возможностями здоровья на выборах президента 18 марта, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный Центризбирком.

"Волонтеры приходят, из квартиры помогают выйти, помогают спуститься и до участка ведут", — рассказала зампредседателя Избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова.

Также в Подмосковье заказали плакаты специально для слабовидящих людей, добавила она.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на срок шесть лет.