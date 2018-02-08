Подмосковные города поборются за гранты на развитие городской среды

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Города Московской области, в их числе Зарайск, Орехово‐Зуево и Коломна, представят свои проекты на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного архитектора Московской области Михаила Хайкина.

На обучающем семинаре в Красногорске участникам разъяснили правила проведения конкурса, были затронуты особенности проектирования в малых городах, а также возможности вовлечения студентов и общественности в реализацию проектов.

Главный архитектор Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Подмосковье готовит на конкурс большое количество проектов. "Я думаю, что Московская область представит целый ряд проектов, и не только по историческим городам, но и по малым городам с населением до 100 тысяч. Это и Коломна, и Орехово-Зуево, и Зарайск", — уточнил Михаил Хайкин.

По словам главного архитектора Подмосковья, местные жители примут непосредственное участие в создании проекта комфортной городской среды — наряду с большим количеством креативных архитектурных команд — и молодых, и уже имеющих опыт.

На всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды выберут 60 победителей в категории "малые города" и 20 — "исторические поселения". До пяти миллиардов рублей будет выделено на реализацию проектов-победителей.

Проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в России в 2017 году. Он направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в Российской Федерации.