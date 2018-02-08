Победителям конкурса "Лидеры России" предложат работу в правительстве МО

эр Москвы Сергей Собянин, руководитель центра одаренных детей Сириус Елена Шмелева и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. 7 февраля 2018

эр Москвы Сергей Собянин, руководитель центра одаренных детей Сириус Елена Шмелева и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. 7 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в "Дне наставника", который состоялся в рамках финала Всероссийского конкурса "Лидеры России". Мероприятие проходит в Сочи, сообщил телеканал "360".

"Мы присмотрели порядка 12 человек и планируем пригласить их на определенные позиции в систему власти", — Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Он отметил, что Подмосковью нужны управленцы-профессионалы для внедрения раздельного сбора мусора. Кроме того, в Московской области не хватает опытных менеджеров в сфере медицины и ремонта дорог.

"Нам требуются экологи, которые будут заниматься внедрением раздельного сбора мусора. Также мы хотим внедрять современные методы менеджмента в министерство здравоохранения", — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, многие финалисты конкурса работают в бизнесе. Воробьев считает это плюсом, так как государственная служба, на которую в будущем отправятся конкурсанты, требует максимальной самоотдачи.

На конкурс "Лидеры России" было подано 199 тысяч заявок. В финал вышли только 300. Сотню финалистов конкурса определят 11 февраля.