В Московской области создадут единый реестр волонтеров

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство планирует создать единый реестр подмосковных волонтеров, сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирину Плещеву. Она заявила об этом в четверг, 8 февраля, на заседании Мособлдумы.

Труд волонтеров необходим во время массовых публичных и спортивных мероприятий. В том числе и для проведения приближающегося чемпионата мира по футболу.

Реестр структурирует информацию о численности волонтеров и уровне их квалификации. Для подсчета добровольцев в ближайшее время будет проведена перепись.

"Нужно понимать, сколько у нас волонтеров, нужно это и законодательно рассмотреть", — заявила Ирина Плещева.

На сегодняшний день в Московской области насчитывается 110 волонтерских отрядов, самое крупное из которых – Юнармия. Она объединяет около 16 тысяч человек.

Второе по численности волонтерское объединение – это поисковое движение численностью две тысячи человек. Оно включает девять поисковых объединений и 152 поисковых отряда.

По данным социологического исследования, которое проводилось в шести муниципалитетах области, выяснилось, что основной костяк волонтеров составляет молодежь. Также большой интерес к участию в волонтерских движениях проявляют женщины старше 60 лет.

Плещева добавила, что в Московской области по инициативе губернатора появится координационный совет добровольческих организаций, который будет заниматься решением вопросов в сфере волонтерства.

"Губернатор вместе с АСИ проводили первый областной Форум по волонтерству в Реутове, именно там есть центр по поддержке НКО. Губернатор поручил создать при себе совет, который бы занимался вопросами волонтерского движения", — сообщила Плещева.

Кроме того, депутаты Мособлдумы рассматривают принятие закона "О волонтерстве", в котором будут прописаны права и обязанности участников волонтерского движения, а также обозначен статус добровольца и порядок компенсации волонтерам затрат на обучение и покупку оборудования.